Rafael Nadal: "Se hace difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo, lo que menos importa es el tenis"

"Se hace difícil pensar en un torneo a corto o medio plazo". Las palabras pertenecen a Rafael Nadal, quien por ahora tiene la cabeza lejos del tenis y no se pone en el caso de un pronto regreso del circuito profesional.

"El tenis es global y el tema no es jugador a puerta cerrada o no, sino la organización del evento movilizando a todo el mundo. Hasta que no haya cura será complicado que haya uno. Ahora hay que tener responsabilidad y no se me antoja pensar un torneo oficial a corto o medio plazo", señaló el ex número 1 del mundo.

Por otro lado, el español tiene clara las prioridades: "lo que menos me preocupa ahora es el tenis. Hago trabajo desde casa para que el cuerpo no se atrofie pero esto es serio, va para largo y hay mucha gente sufriendo una realidad terrible".

Por último, el zurdo indicó que "hay que pensar en el bien general y en la salud de los tenistas y las personas alrededor de este deporte. Lo principal es superar la tragedia".