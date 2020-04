¡Vuelve el tenis! Rafael Nadal confirma que participará en la versión virtual del Masters 1.000 de Madrid

El tenista Rafael Nadal confirmó que participará en la versión virtual del Masters 1.000 de Madrid, según informó la organización del Mutual Madrid Open Virtual Pro y que se realizará entre el 27 al 30 de abril.

"Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo (…) No sé yo qué tal se me dará, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual", dijo el destacado tenista español.

Además, el certamen virtual contará con la presencia de Andy Murray, Lucas Pouille, Carla Suárez, Angelique Kerber, Fiona Ferro, John Isner y Kiki Bertens, quienes lucharán para alcanzar la corona en su versión ATP y WTA. El torneo contará con una donación de 150.000 euros, de los cuales los triunfadores podrán decidir a qué tenistas ayudar económicamente, además de 50.000 euros que irán destinados para ayudar socialmente a los afectados por el coronavirus.

El torneo virtual se desarrollará en un formato de 16 participantes repartidos en cuatro grupos. De esa fase saldrán los clasificados a cuartos de final de torneo y así sucesivamente.