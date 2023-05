A sus 26 años, el skater chileno Marcelo Jiménez es el mejor de Chile. El atleta nacional ha trazado una carrera que es digna de admiración, donde la constancia, disciplina y esfuerzo se combina con talento y habilidad.

Hace unas semanas, Jiménez viene de defender la corona del Rey de Reyes en el Parque de los Reyes de Santiago, pero ahora se prepara para el desafío más grande de su carrera al participar en el World Skate Tour en San Juan, Argentina a final de mayo, instancia clave para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero, ¿cómo es la preparación física y mental para este gran sueño como el que tiene Marcelo Jiménez? Y es que algunos de los secretos se revelan a continuación, como mantenerse en las grandes ligas, como la fórmula del éxito para el chileno.

ASÍ SE PREPARA MARCELO JIMÉNEZ: SIN AFLOJAR EN LO FÍSICO

El skate requiere de una ardua preparación como en otros deportes. Esto, dista mucho de la creencia que es una disciplina informal. “Lo principal es la resistencia. Los skaters necesitamos trabajar mucho este aspecto, porque a veces puedes cambiar la rutina o, por ejemplo, en vez de tener que correr dos veces, vas a tener que correr cuatro”, detalla Marcelo.

Y su rutina es estricta. 7:30 de la mañana para dejar a sus hijos al colegio, batido de proteínas y evitar carbohidratos lo que más se pueda, ya que tiene mucha masa muscular que está intentando bajar. Luego, entrenamiento en el Mapocho Río Skatepark por tres horas para ir a recuperación física con su kinesiólogo. En la tarde se activa con entrenamiento de resistencia, peso y movilidad en el gimnasio.

“Siempre el foco está en los tobillos. Son los que reciben todo el impacto. En el skate siempre nos vamos a caer, pero todo depende de cómo tengas preparado tu cuerpo el si te vas a lesionar o no”, añade el deportista.

EJERCICIOS MENTALES PARA EVITAR LOS NERVIOS

Además de la práctica física, Jiménez comenzó a implementar una nueva práctica: visualizar la rutina antes de realizarla. “Trato de vivir el momento antes. Cierro los ojos y me imagino cuando me llaman “ahora va Marcelo Jiménez”. Así la mente reconoce, y de esa forma al momento de actuar, ya no me entran los nervios”, señala.

Y es que el skater reconoce que antes se ponía muy nervioso ante de competir, pero que al usar esta herramienta sus niveles de presión y ansiedad bajaron notoriamente. Su trabajo está compuesto por un team que lo integran su gestor deportivo, entrenador y psicóloga, quienes lo han acompañado en sus grandes años deportivos.