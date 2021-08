Este sábado 21 de agosto se realizaría la gran pelea entre Manny Pacquiao y Errol Spence Jr, enfrentamiento que marcaría el retorno de Pacman al cuadrilátero tras dos años alejado de las lides.

No obstante, el retorno del filipino no podrá ser como se pensó en un principio, esto porque Errol Spence debió bajarse del combate contra Manny, cuando faltaban solo once días para el tan ansiado pugilato que sería por los títulos FIB y CMB de la categoría welter pertenecientes al norteamericano.

¿Por qué Errol Spence Jr se bajó de la pelea ante Manny Pacquiao?

Esto ocurrió porque Errol Spence anunció que sufrió una lesión ocular previa al enfrentamiento ante Pacquiao, específicamente un desgarro de retina en el ojo izquierdo lo que podría provocar una lesión aún mayor en caso de haber continuado con el encuentro pactado. Así, el boxeador estadounidense de 31 años debió dar un paso al costado y someterse a una operación ocular, actualmente Errol está en proceso de recuperación tras su intervención quirúrgica.

A pesar de lo ocurrido, Manny -quien le deseó una pronta recuperación a Spence- confirmó que la fecha de retorno al ring se mantendría para este próximo 21 de agosto y que el nuevo rival del filipino será el pugilista cubano, Yordenis Ugás (26-4), quien pondrá en juego su campeonato welter de la AMB, título que Pacman ya conquistó en una oportunidad.