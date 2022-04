El tenista serbio número uno del mundo golpeó la mesa tras la polémica decisión de Wimbledon de no permitir que participen jugadores rusos y bielorrusos en la edición 2022 y reconoció que "nunca es bueno cuando la política se mete en el deporte".

El mundo del tenis ha sido testigo de una tremenda polémica últimamente después de Wimbledon decidiera no permitir que tenistas rusos y bielorrusos participen de la edición 2022 del torneo producto de la invasión a Ucrania, algo que no ha dejado a nadie indiferente.

Inmediatamente después del anuncio, el cual hasta la ATP calificó de peligroso, el certamen inglés recibió una ola de críticas en su contra y recientemente fue la raqueta número uno del mundo, Novak Djokovic, quien sacó la voz al respecto e incluso utilizó su historia de vida para condenar la medida.

"Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra, pero no puedo apoyar la decisión del torneo de Wimbledon, que considero que es una locura", disparó Nole en conferencia de prensa después de su victorioso debut ante Laslo Djere en el Serbia Open.

Tras eso, ante los micrófonos de distintos medios Djokovic señaló sobre la guerra que "yo sé cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso".

Para cerrar, Djokovic disparó que "los jugadores de tenis y los deportistas no tienen nada que ver con lo que pasa. Nunca es bueno cuando la política se mete en el deporte".

Ahora, Novak Djokovic se enfocará en continuar con su participación en el torneo de Belgrado y tras vencer a Djere en octavos de final por 2-6, 7-6 y 7-6 jugará este jueves los cuartos ante Miomir Kecmanović.