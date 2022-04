Novak Djokovic (1º ATP) volvió a competir este martes 12 de abril después de 47 días de su dura eliminación en los cuartos de final del torneo de Dubái ante Jiří Veselý, y lo hizo en el Masters 1.000 de Montecarlo. Eso sí, su pasada por el distrito de Mónaco fue de debut y despedida.

El tenista serbio de 34 años enfrentó al español Alejandro Davidovich Fokina (44º) y se topó con un verdadero muro, donde a pesar de sus esfuerzos nunca logró conectarse con su mejor juego y terminó cayendo por 6-3, 7-6 y 6-1, donde en ese último set fue donde peor se le vio.

Así, el polémico número 1 del mundo sumó la tercera eliminación de su carrera en su primer partido en Montecarlo y se llenó de críticas, mientras que Davidovich espera a su rival en octavos de final que saldrá entre David Goffin (47º) y Daniel Evans (27º). Y tras la caída Nole sacó la voz.

En conferencia de prensa Djokovic hizo su mea culpa y admitió que "tuve opciones de break en algunos juegos, pero la mayoría los perdí en ese primer set. En el segundo más de lo mismo. Creo que él podría haber ganado este partido en dos mangas".

"Luché mucho para llegar al tercero, pero luego colapsé físicamente, no podía moverme más”, indicó con tristeza, aunque después dejó en claro que su caída está lejos de bajonearlo, sino que todo lo contrario, lo motiva para mejorar.

"Es decepcionante perder un partido y sentirme así en la cancha, pero no me voy a parar aquí. Voy a seguir adelante, espero recuperar mi forma de cara a Roland Garros, ese es el gran objetivo en esta temporada de tierra batida", indicó.

Tras eso, explicó que “por supuesto que estoy decepcionado, a nadie le gusta perder, somos deportistas profesionales y esto es lo que hacemos. Salimos a la cancha a competir, a tratar de ganar unos a otros. No me gustó cómo me sentí físicamente en el tercero, me quedé sin gasolina por completo, no era capaz de aguantarle los intercambios".

"Si no sientes las piernas sobre arcilla es misión imposible. Voy a buscar la manera junto a mi equipo para volver a encontrar las herramientas para afrontar mejor mi próximo torneo en Belgrado”, concluyó.