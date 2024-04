Debut y despedida tuvo el tenista chileno Nicolás Jarry (21° de la ATP) en el Masters 1000 de Montecarlo, porque cayó en la primera ronda con el argentino Tomás Etcheverry (31°).

Tras el compromiso el Príncipe vivió un tenso momento, porque se trenzó en una fuerte discusión con el histórico umpire de la ATP Carlos Bernardes, quien fue el árbitro del partido.

El chileno le reclamó que el transandino se tomó más del tiempo reglamentario para servir en el match point, ante lo cual el réferi le respondió “las reglas son para los dos”.

La rabia de Jarry

La respuesta de Carlos Bernardes no le gustó oara nada a Nicolás Jarry, quien le recriminó con todo: “no me importa que las reglas sean para los dos, estás usando tus reglas, no las reglas del ATP”.

“Él estaba boteando, no había tirado para raqueta para atrás. ¿Quieres revisar? ¿Quieres revisar? No quieres revisar. Yo lo haré y después te voy a decir porque estás usando tus propias reglas”, agregó el chileno.

Para finalizar la discusión un enojado Nicolás Jarry lanzó: “si quieres usar tus propias reglas dímelo y si es que yo me pasé, dímelo también. No puede ser así… Estoy esperando el warning porque es lo que corresponde y no pasa nada. El punto sigue y cómo juego yo, con una regla falsa supuestamente tuya”, disparó.”

El momento de la discusión de Jarry con Bernardes

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.