Novak Djokovic pasó de ser un indiscutido, carismático y querido jugador del tenis mundial, además de su innegable talento que lo catapultan entre los más destacados de la historia, a ser un personaje totalmente controversial tras su postura con las vacunas durante la pandemia, comportamientos reñidos con la salud pública y su expulsión de Australia antes de la última versión de ese Grand Slam.

Al respecto, Marcelo Chino Ríos fue categórico. “Es hueón, se va a farrear la carrera y no va a ser el mejor de la historia por una vacuna. Yo pensaba igual, pero empecé a viajar y me la tuve que poner. Antes a lo mejor se podía pensar eso, pero va a cagar por hueón”, reflexionó el ex número del mundo en diálogo con La Tercera.

“No sé cuál es la razón, pero si te estás jugando ser mejor de la historia y te vas a farrear la carrera por unas vacunas, hay que ser el rey de los hueones. Te creo que al principio, por miedo, pero ahora está siendo demasiado soberbio”, abundó.

Además, Ríos abordó su salida del equipo de Copa Davis y un diálogo que tuvo con el capitán, Nicolás Massú. “Yo lo llamé y hablé con él y le dejé claro lo que a mí me había pasado, pero somos diferentes; diferentes personalidades. Sería fuerte decirlo, quizás no me prestó ropa en ese minuto. Él era el capitán y el que decidía el equipo, pero (Sergio) Elías (presidente de la federación de tenis) dijo quién iba y quién no”.

“La mentira fue que Cristian Garin había subido su precio y al final no fue Garin. Era todo mentira. Entonces, pensé que Nicolás me iba a ayudar más en ese minuto y al final fue (Jorge) Aguilar. No era que no haya habido plata, pero da lo mismo. Tampoco me sentí imprescindible ni los jugadores dijeron nada. Mejor, dar un paso al lado y que sigan adelante”, complementó.

Finalmente, dijo que con Vampiro está todo arreglado. “Lo pasaba bien con ellos, me llevaba súper bien con los jugadores. No tengo problemas con ningún jugador y con Nicolás dejamos todo claro. Si aquí el problema fue Elías”, concluyó.