El tenista serbio, Novak Djokovic, justificó su decisión de no vacunarse contra el covid-19. Tras quedar fuera del Australian Open, no teme que le prohiban jugar Roland Garros.

Djokovic: "No necesito la vacuna para protegerme, nadie conoce mi cuerpo mejor que yo"

Este jueves Novak Djokovic, número uno del mundo, insistió en que no se vacunará contra el covid-19, pues considera que así protegerá su cuerpo.

En conversación con L'Equipe, dijo que no necesita hacerlo a pesar de que probablemente no le permitirán jugar los Grand Slams este 2022 y cree que no es una amenaza para nadie.

"Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos Gobiernos", señaló.

"En este momento, no siento la necesidad de hacerlo para proteger mi cuerpo y no tengo la impresión de ser una amenaza para los otros. Vacunado o no, se puede trasmitir el virus. Es mi posición y, para el futuro, mi mente está abierta. Todo es posible", añadió.

El tenista serbio asegura que ha basado su carrera en el conocimiento de su cuerpo, lo que le ha permitido tener pocas lesiones: "Me ha llevado a una perpetua búsqueda de mejorar el cuerpo, para mejorar el rendimiento y aumentar las capacidades del organismo".

Luego, afirmó: "El organismo debe funcionar todo el tiempo a todo vapor durante más de 15 años. ¿Quién ha podido hacerlo aparte de Roger (Federer), Rafa (Nadal) y yo? (...) Hay un enorme trabajo tras todo esto".

"Nadie en la Tierra conoce mi cuerpo mejor que yo. Quiero ser el único propietario de mi cuerpo. Si no tengo una comprensión suficiente de mi cuerpo es como si diera autonomía a otro", finalizó.

Djokovic se encuentra actualmente jugando el ATP de Dubai, torneo en el que este jueves se enfrenta al checo Jiri Vesely (123°) por los cuartos de final.