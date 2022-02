El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, lamentó la baja por lesión de Cristian Garin, primera raqueta del elenco nacional, de cara al choque clasificatorio para el Grupo Mundial ante Eslovenia, este 4 y 5 de marzo en Viña del Mar.

"Garín viene con un tema físico hace semanas. Estuvimos en contacto para ver si podía llegar. Uno quiere estar al 100 por ciento en Copa Davis o representando al país. Los médicos le aconsejaron que parara un par de semanas", explicó Massú en rueda de prensa.

El Vampiro aclaró que la decisión del número 26 del Ránking ATP no se limita a este fin de semana. "No sólo no estará en Copa Davis, si no que tampoco en Indian Wells. Le deseo una pronta recuperación, que se mejore. El circuito es difícil y para dar pelea hay que estar al 100 por ciento tanto en lo físico como en lo tenístico", sentenció el capitán chileno.

Para Massú, la intención del equipo es que el iquiqueño se pueda sumar a los próximos desafíos de Copa Davis, en septiembre y noviembre. "Esperamos tenerlo. Tenemos otros jugadores que vienen haciendo bien las cosas, están parejos en el ránking. Algunos están cerca del puesto 100", valoró el viñamarino.

Así mismo, Massú destacó el papel que pueda realizar Alejandro Tabilo, que apareció este lunes por primera vez en el Top 100 del circuito. "Hay herramientas para sobreponernos a que no esté el número uno de Chile. Tengo plena confianza en los que están. También hay jóvenes a los que les servirá mucho para el futuro, tal como empezamos".

La proyección del equipo chileno de Copa Davis



En cuanto a la ilusión detrás del trabajo del equipo chileno, Nicolás Massú reconoció un sentimiento similar al de sus inicios en el cargo. "Cuando empecé como capitán en 2014, los que estaban en el ránking tenían menos de 18 años y hoy disputan los torneos más importantes del mundo".

"Me gusta incorporar jóvenes para que vean lo que es disputar una Copa Davis. Jugar de local, con la pelotas y condiciones que queríamos, a nivel de mar. Tenemos un equipo que puede tener éxito", subrayó el ex 9 del mundo.

Además, el rival tampoco viene completo. "El equipo esloveno también tiene bajas, el número 1 y el 3 no están. Vienen con el número 2 y con jóvenes como los nuestros. Y como sale en el comunicado, Fernández y Núñez serán los que estén en el equipo. En el sorteo se sabrá quiénes serán los singlistas y doblistas", completó.

Chile y Eslovenia se enfrentarán el 4 y 5 de marzo por los playoffs del Grupo Mundial de Copa Davis. La cita será en el Club de Tenis Unión Viña del Mar, y representa el regreso del cuadro nacional a la localía después de cuatro años.