En el mejor momento de su vida se encuentra el tenista chileno Alejandro Tabilo (113º del mundo), quien dio el golpe y derrotó a Cristian Garin (27º), el primer sembrado del ATP 250 de Santiago.

El zurdo demostró que por algo llegó a la final del ATP de Córdoba en el inicio de la gira sudamericana, y simplemente barrió con Gago en la arcilla de San Carlos de Apoquindo.

La victoria es muy importante para Tabilo, porque le permite seguir creciendo en el ránking de la ATP, debido a que alcanza el mejor puesto de su vida, al quedar en el casillero 103º del planeta, muy cerca del anhelado Top 100.

El nacido en Toronto tendrá la opción de seguir avanzando en el Chile Open este viernes, cuando se mida ante el serbio Miomir Kecmanovic (63º) en los cuartos de final.

Pero no todas son buenas noticias, porque Cristian Garin era el campeón vigente del certamen chileno, y al no revalidar la corona no va a poder avanzar en el listado, que lo tiene por ahora en el puesto 26º.