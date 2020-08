Nicolás Massú: “Dominic, al estar tercero de la ATP, es candidato para ganar el US Open”

Los últimos días el nombre de Nicolás Massú salió a la palestra pública, porque empezó a circular una iniciativa de hacer una estatua en su honor por ganar dos medalles de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En ese sentido, en conversación con Deportes en Agricultura se refirió a esta iniciativa y explicó que “hace un día me enteré de la idea. Yo lo recibo con mucho aprecio y gratitud. Es el cariño de la gente y muchos se sumaron, se los agradezco”.

Ahora, sobre el reinicio del circuito ATP con su pupilo, Dominic Thiem, en plena pandemia de coronavirus, señaló que “será importante la parte mental, para ver cómo se manejan los jugadores con toda esta presion”.

Recordemos que Massú es el capitán de Chile en la Copa Davis. (FOTO: Agencia Uno)

“Ya se confirmó que el US Open se juega. De hecho, nosotros viajaremos el sábado. Hay muchas reglas y medidas de precaución. Será algo distinto a lo que estamos acostumbrados”, agregó.

Sobre el anuncio de Rafael Nadal, que no participará del Grand Slam, mencionó que “Novak Djokovic estará en el US Open y si ves la lista están todos. Al menos el 90% de los jugadores están. Puede pasar que se borre algún otro, pero están los mejores del mundo. Dominic al estar tercero del ránking siempre será un candidato para ganar el US Open. Él lo tiene claro, pero todos también tendrán muchas ganas”.

Finalmente, sobre los tenistas chilenos y la Copa Davis comentó que ·se jugará el otro año, pero con todos siempre estoy en contacto. Es una gran oportunidad para Garín, será un año difícil, pero ojalá estén sanos y motivados” sentenció.