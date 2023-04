Nicolás Jarry (59°) tuvo debut y despedida en el ATP 250 de Marrakech tras caer con el italiano Andrea Vavassori, pero de inmediato recibió una buena noticia para intentar subir el ánimo: se metió directo en el cuadro principal del Masters 1.000 de Montecarlo. ¿La razón? Las sensibles bajas de dos cracks como Rafael Nadal (14°) y Carlos Alcaraz (2°).

El Príncipe tenía definido en su calendario que tras ver acción en Marruecos comenzaría su preparación para ir a romperla al torneo que se disputa en Mónaco, pero arrancaría en la qualy. Sin embargo, las dos leyendas del tenis español avisaron en redes sociales que se tendrán que bajar del evento, y aunque eso hace llorar al tenis también desata festejos en Chile.

¡Con todo! Jarry por primera vez al main draw de Montecarlo

Alcaraz informó a través de Instagram que "tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en la columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir". Mientras que Nadal, que está en recuperación, hizo lo propio: "Aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel", comenzó.

"Por lo que no podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Montecarlo. Lamentablemente no me encuentro aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de recuperación y preparación, esperando volver pronto a la competición", complementó para cerrar. Así, la Torre de Santiago ingresa al cuadro principal.

Así, según detallan desde Séptimo Game estas dos sensibles bajas le abren una histórica opción a la raqueta número uno de Chile. Gracias a las bajas de Nadal y Alcaraz, Nicolás Jarry jugará por primera vez en su carrera el cuadro principal del Masters 1.000 de Montecarlo, que arranca este sábado 8 de abril y finaliza el domingo 16.

Después de esta competencia, el calendario de Jarry apunta competencias en Barcelona, Madrid y Roma, para cerrar todo con broche de oro en el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. ¡Con todo, Nico!