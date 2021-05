Nicolás Jarry juega otra final: "Son dos semanas increíbles, estoy al cien por ciento para que no me quiebren"

Nicolás Jarry enfrentará este domingo a Emilio Gómez en la final del Challenger 2 del Salinas Open. El tenista chileno busca su segundo título consecutivo en Ecuador contra el duelo de casa y cabeza de serie del torneo. En semifinales, la raqueta nacional dejó en el camino al argentino Agustín Velotti con parciales de 6-1 y 6-2.

“Estoy muy contento, han sido dos semanas increíbles pero difíciles, que me han exigido bastante, aunque por el resultado no se note. He estado al cien por ciento para que los partidos no se me escapen, que no me quiebren. Contento que haya sido así”, dijo Jarry.

Agregó que “fue otro partido bueno, las semifinales son duras, hay mucho nervio dentro, pero pude jugar bien y estoy en la final. A tratar de seguir así”.

Jarry, 370° actualmente de la ATP y con varios lugares por subir este lunes cuando se actualice el ránking, enfrentara a Gómez (204°), un rival que conoce muy bien.

“Somos muy amigos, entrenamos juntos antes y nos conocemos, será una linda final, un gusto jugar la final contra él y que haya tenido también una buena semana. Él hará lo suyo y yo quiero salir a ganar, dar lo mejor de mí repitiendo lo que vengo haciendo”, revela.

Sentencia que “es un jugador muy completo, se mueve bien con buena derecha, revés y saque, es muy completo. Y está en casa, será muy peligroso”.