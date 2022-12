La lucha libre nos vuelve a deleitar este fin de semana con un PPV de alto nivel, se trata de NXT Deadline 2022, evento de la marca de desarrollo de WWE y que vive su primera edición tras llegar como reemplazo de WarGames, show que se trasladó a Survivor Series.

¿Cuándo es NXT Deadline 2022 de la WWE?

NXT Deadline se realizará este sábado 10 de diciembre desde las 21:30 horas de Chile en el Capitol Wrestling Center.

¿Dónde ver en vivo por TV o por STREAMING el evento de NXT Deadline 2022?

El evento de lucha libre será transmitido para Chile y Latinoamérica por la app WWE Network, mientras que el kickoff también podrá ser visto por las redes sociales de WWE.

Formato del Iron Survivor Challenge:

Además del debut del PPV NXT Deadline 2022, la WWE nos sorprende con un nuevo formato de lucha llamado Iron Survivor Challenge, enfrentamiento cuyas principales reglas te la explicamos a continuación.

Participan 5 luchadores en total.

Dos inician en primer lugar y cada 5 minutos hará ingreso uno de los restantes 3 competidores.

El que consiga un conteo de 3 o rendición de su rival suma 1 punto, a su vez, el luchador que pierda irá a una celda por un tiempo de 90 segundos.

Finalmente ganará el wrestler que sume más puntos al llegar a 25 minutos.

Cartelera NXT Deadline 2022:

Campeonato de NXT: Bron Breakker (c) vs Apollo Crews

Iron Survivor Challenge masculino: Carmelo Hayes vs JD McDonagh vs Grayson Waller vs Joe Gacy vs Axiom

Iron Survivor Challenge femenino: Zoey Starks vs Cora Jade vs Roxanne Perez vs Kiana James vs Indi Hartwell

Campeonatos en Parejas de NXT: Pretty Deadly (c) vs The New Day

Isla Dawn vs Alba Fyre

Cartelera sujeta a cambios*