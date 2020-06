Michael Jordan rompe con todo su postura neutral por George Floyd: “Ya hemos tenido suficiente”

George Floyd, ciudadano estadounidense afroamericano, murió a consecuencia del accionar desproporcionado de la policía en Minneapolis y esto ha despertado un estallido social en el país norteamericano.

Como consecuencia, muchos famosos han tomado postura y eso mismo hizo Michael Jordan, quien se expresó claramente a través de un comunicado.

“Estoy profundamente triste, realmente dolorido y muy enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Estoy con todos aquellos que denuncian el racismo arraigado y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente", reza el escrito en su comienzo.

Michael Jordan, públicamente, siempre ha mantenido una postura neutral en temas políticos. No obstante, ahora fijó posición.

“No tengo las respuestas, pero nuestra voces en conjunto muestran fuerza y la incapacidad de ser divididas por otros. Debemos escucharnos entre nosotros, mostrar compasión y empatía, y nunca dar la espalda a la brutalidad sin sentido. Debemos continuar las expresiones pacíficas en contra de las injusticias y demandar responsabilidad”, profundizó.

Asimismo, Jordan recalcó que “nuestras voces unidas deben presionar a nuestros líderes a cambiar las leyes y también debemos usar nuestros votos para crear un cambio sistemático. Cada uno de nosotros debe ser parte de la solución, pero debemos trabajar en conjunto para garantizar que haya justicia para todos”.

Finalmente, el considerado como el mejor de todos los tiempos destacó que “mi corazón va con la familia de George Floyd y de las innumerables vidas que han sido terminadas de manera brutal y sin sentido a través de actos de racismo y de injusticia”.

SORPRESA POR LA HISTÓRICA POSTURA NEUTRAL DE JORDAN

El comunicado de Su Majestad Aérea tomó por sorpresa a muchos. Y es que el astro no se caracteriza por inmiscuirse en asuntos sociales y ha tratado de mantenerse al margen, intentando sólo ser recordado por sus hechos deportivos.

Por ejemplo, en The Last Dance se ve cuando no quiso tomar partido público por un candidato afroamericano del partido Demócrata en las elecciones a senador en 1989 de Carolina del Norte.

“Los republicanos también compran zapatillas”, dijo MJ23 en tono de broma en una charla con sus compañeros manifestando que prefería mantenerse neutral. De todas formas, hizo un aporte a la campaña del mencionado candidato.

Jordan se suma así a las duras críticas que han caído de todo el mundo del deporte donde en el básquetbol LeBron James llevó la voz cantante, así como también Magic Johnson y muchos otros.