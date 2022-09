Serena Williams, quien anunció su retiro después de su participación en el US Open, derrotó con gran categoría a la dos del mundo en la segunda ronda del cuarto Grand Slam de la temporada.

La leyenda estadounidense se deshizo de la tenista estonia Anett Kontaveit por 7-6 (7-4), 2-6 y 6-2 frente a un público neoyorquino enajenado.

Williams, 413° del mundo, se demoró dos horas y 50 minutos en derrotar a su rival, mostrando un gran estado físico, pese a sus 40 años de edad.

En tercera ronda se medirá con la australiana Ajla Tomljanovic (46°), quien dejó en el camino a la rusa Evgeniya Rodina por 1-6, 6-2 y 7-5.

"Soy súper competitiva, veo esto como un bonus. No tengo nada que demostrar, no tengo nada más que ganar. No tengo absolutamente nada que perder. Honestamente, no jugaba en estas condiciones desde 1998", dijo Serena tras la victoria.

"Realmente, llevaba una equis en mi espalda desde 1999, así que lo de ahora es divertido. Disfruto de la simple competición y llevaba tiempo sin hacerlo", añadió.

Luego, reveló: "Honestamente, cuando perdí el primer set pensé, tengo que darlo todo porque esto se puede acabar. Solo quería seguir intentándolo, ver qué podía hacer. Lo di todo, fue muy bueno".

"Soy una jugadora bastante buena. Es lo que mejor me sale. Me encantan los desafíos. Me siento que ya he ganado, físicamente, mentalmente, es fantástico. Hoy me dije 'solo juega, eres Serena' y conseguí hacerlo", finalizó.