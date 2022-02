La destacada patinadora rusa Kamila Valieva de 15 años se ha visto envuelta en un escándalo de dopaje positivo que está siendo definido por el TAS, y a la espera de saber si podrá a no seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 fue respaldada por Eteri Tutberidze, su entrenadora.

Entrenadora de Kamila Valieva saca las garras y la defiende de posible doping positivo: "No necesita ser demostrado"

Tremenda conmoción generó recientemente la patinadora rusa Kamila Valieva, ya que en su último entrenamiento para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing rompió en llanto producto de su caso de dopaje positivo. La deportista de 15 años aún no sabe si podrá seguir compitiendo en la cita.

Esto tras arrojar positivo a una sustancia que no está permitida en un control antidoping, y los reportes desde Rusia apuntan que se trata de un medicamento usado para los problemas cardíacos y no ayuda en nada a mejorar el rendimiento deportivo de quienes las emplean.

La patinadora viene de ganar la medalla de oro en una prueba de equipos y se supone que debería poder competir en la individual femenina que iniciará este martes, donde es la favorita para llevarse la medalla de oro. Y en su última práctica para ir por ese objetivo sufrió una caída y corrió a los brazos de su entrenadora.

Mientras su caso se investiga y todavía no sabe si podrá competir, Valieva intentó hacer un salto de poca dificultad y cayó, motivo por el cual rompió en llanto y tuvo que ser contenida por Eteri Tutberidze, su entrenadora, con un abrazo que se viralizó en redes. Y ahora la defendió con todo.

La reconocida entrenadora rusa de 47 años sacó la voz en conversación con la televisión de su país y realizó una feroz defensa a su dirigida por el supuesto positivo en el control antidopaje, y dejó en claro que confía a ciegas en la inocencia en Valieva, confesando también que espera que todo se decida de manera justa.

“Ha surgido una situación muy controvertida y difícil, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Estoy absolutamente segura de que Kamila es inocente y limpia. Y para nosotros esto no es un teorema, sino un axioma, no necesita ser demostrado”, complementó.

Junto con eso, aprovechó para golpear la mesa y confirmar que no dejará de trabajar con la joven atleta "en ningún caso", independiente de lo que suceda con lo que determine la justicia.

Después, Tutberidze evidenció su enojo por todo lo que está teniendo que vivir Kamila y disparó que “no está muy claro por qué una atleta con una prueba dudosa del 25 de diciembre fue admitida en los Juegos Olímpicos. O esto es una coincidencia fatal, o este es un plan muy bien planeado”, disparó.

“Realmente espero que nuestros líderes no nos abandonen, defiendan nuestros derechos y demuestren nuestra inocencia”, continuó para después revelar que todo su equipo están pendientes de lo que suceda y tienen “miedo de hacer cualquier tipo de declaraciones para no violar, no perjudicarla”.

“No sé quién decide qué, de verdad esperamos que de alguna manera prevalezca la justicia”, concluyó.