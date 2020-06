Jon Jones feliz con la cuarentena: "Me ayudó a aprender cómo quedarme en casa los viernes y sábados"

En marzo pasado, Jon Jones protagonizó un nuevo problema al volante. El campeón de Peso Semicompleto del UFC fue detenido por manejar en estado de ebriedad y fue condenado a un año de libertad condicional justo en el momento en que comenzó la cuarentena por coronavirus en Estados Unidos.

Esta situación le vino de maravillas a Bones, quien dijo estar sacando provecho del encierro por estos días. "Me ayudó a aprender cómo quedarme en casa los viernes y sábados", ironizó en conversación con el podcast Wild Ride de Steve-O.

Además, Jones señaló que no está en sus planes a corto plazo un combate. "No pretendo pelear tan pronto. No tengo interés en pelear en UFC si no recibo lo que yo merezco", recalcó.

En su última pelea, Jon Jones venció con los justo a Dominick Reyes. Foto: Getty Images

En las últimas semanas, el campeón dijo que quería un mejor pago para volver a subir al octágono. Ante la negativa de Dana White, presidente de la compañía, dijo que dejaría el título. Hasta ahora se desconoce si cumplirá con su palabra, pero por lo menos las polémicas parecen estar terminando en su vida.

Cabe recordar que Jones protagonizó un accidente de tránsito años atrás y escapó del lugar. En su auto se encontraron drogas, lo que terminó sacándolo de la competencia.