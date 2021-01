Impacto en Europa por el exagerado precio del anillo de compromiso que recibió Maria Sharapova

Hace un año Maria Sharapova decidió dejar el tenis debido a las continuas lesiones que sufría. Doce meses después anunció que se casará con el empresario multimillonario Alexander Gilkes, con quien sostenía una relación en secreto desde 2017.

"Dije que sí desde el momento en que nos conocimos. Era nuestro pequeño secreto", había reconocido la ex tenista rusa.

Gilkes no escatimó en gastos y para simbolizar la alianza entre ambos desembolsó una fortuna. Según Daily Mail, el anillo de compromiso que recibió Sharapova ronda los 330.000 euros, equivalentes a unos 293 millones de pesos chilenos.

El cofundador de la casa de subastas online Paddle 8 eligió un anillo diseñado por Jessica McCormack que tiene un diamante incrustado en el centro, que es una esmeralda, engarzado en oro blanco y plata pavonada.

“Gracias por hacerme un hombre muy muy feliz y decir que sí. Espero una vida entera amándote y aprendiendo de ti”, dijo Gilkes en su Instagram cuando anunciaron su compromiso.

En tanto, Sharapova subió la foto del anillo a su Instagram y escribió: "Es cierto que hubo alguna brillantez en medio de realidades desgarradoras. Personalmente, me diste el valor para dejar la única vida y carrera que llegué a conocer. Me pellizco diariamente por esa decisión. Y me diste el regalo y el compromiso de mi vida...".