La nueva vida normal de María Sharapova después del retiro del tenis: "Debes buscar en tu interior"

En febrero de este año María Sharapova sorprendió a todo el mundo al anunciar que a sus 32 años se retiraba del tenis, pues en su corta, pero exitosa carrera conquistó cinco Grand Slam, alcanzó el número uno del ranking WTA y se convirtió en la última “diva” de la actividad.

Por lo mismo, en una entrevista con Inc la ex tenista rusa explicó por qué decidió dejar el profesionalista: “Es una pregunta que me realicé varias veces en los últimos meses antes de anunciar mi retirada. Tienes que buscar en tu interior y ver qué sientes, qué te dice tu cuerpo y también qué dice tu mente”.

Al ser consultado sobre el episodio del 2016, en donde anunció que había dado positivo a la sustancia de Meldonium, explicó que esa situación le sirvió para darse cuenta que ya estaba dejando de lado su carrera tenística.

“Me di cuenta de que seguía mostrándome, pero no como tenista y que había perdido de vista la competición. Fue un proceso difícil de gestionar pero, junto a mi equipo, me di cuenta de que era necesario seguir con ello. Durante muchos años me he centrado solo en el deporte y lo he dado todo para conseguir los resultados", indica al rusa.

Su vida actual

Sharapova se dedica al mundo de los negocios, pues el 2012 cofundó la empresa de dulces llamada Sugarpova, además de realizar inversiones y tomar el control de empresas en las que cree que pueden aportar algo distinto.

“Antes no ponía realmente la atención en los detalles, el enfoque que tienes que crear comienzas tu propio negocio (…) Presenta tu empresa de la forma más auténtica posible. Me gusta mucho cuando los fundadores están un poco nerviosos. Creo que ahí es cuando su vulnerabilidad brilla, y ver cómo salen de eso y cómo se desafían a sí mismos... realmente es cuando muestran de qué están hechos”, explicó.

La tenista logró forjar una gran fortuna gracias a su carrera tenística como en la publicidad.

Cabe mencionar que las últimas inversiones de la tenista fueron: en Therabody, popular marca entre las celebridades y que tiene un popular dispositivo portátil que sirve para dar masajes. Sumado a ello, invirtió 900 mil dólares con Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks de la NBA, en Bala Bangles, quienes poseen muñequeras y tobilleras con peso.