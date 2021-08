Gabriel Kehr en la antesala de su debut en JJOO: "Me saco la mugre todos los días para lograr una medalla para Chile"

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contarán con la presencia de una histórica delegación chilena en distintas categorías, como el lanzamiento de martillo, donde el nacional Gabriel Kehr dejará todo por una medalla.

A finales de abril el deportista se lució en el campeonato que se realiza en el Campo de Deportes Ñielol, en Temuco, logrando un lanzamiento de 77,54 metros, alcanzando la marca mínima exigida para obtener su boleto al megaevento en Japón.

Como si fuera poco, con el tremendo envión realizado Kehr batió su propio registro anotado anteriormente, que era de 77,09 metros.

Hoy, y tras una ardua pretemporada, Gabriel Kehr se alista para su ansiado estreno en los Juegos, que será este domingo 1 de agosto a partir de las 20.00 hrs.

Previo a su debut, el chileno conversó en exclusiva con Redgol, donde habló del enorme esfuerzo realizado por él y todos los deportistas Team Chile para llegar a la máxima cita olímpica.

"He visto varios comentarios que no son buenos, diciendo cosas como 'Chile no sacará medalla' o 'para qué van', pero la verdad es que yo me saco la cresta todos los días para lograr una medalla para Chile", explicó.

Kehr añadió que "también hay muchos que tiran buena onda, y eso estoy seguro que es porque entienden el sacrificio que significa ser deportista o entrenador... dejar a la familia de lado y muchas cosas".

Kehr quiere dejar el nombre de Chile en lo más alto en Japón.

El deportista Adidas cerró con una motivadora reflexión en torno a su camino en el alto rendimiento.

"Nada es imposible. Si tú lo quieres, puedes. Yo nunca me he puesto un techo, siempre he tratado de ir botando barreras y paso a paso. Si tu quieres, de verdad que puedes", comentó.

Gabriel Kehr tendrá su estreno es los Juegos Olímpicos este domingo 1 de agosto desde las 20.00 horas, y puedes revisar el calendario completo del Team Chile en Tokio 2020 pinchando aquí.