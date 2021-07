Laurel Hubbard, la primera transgénero en unos Juegos Olímpicos es criticada por sus rivales: "No es justo"

Laurel Hubbard, otrora Gavin Hubbard, será la primera transgénero en participar de unos Juegos Olímpicos. La ventadora de pesas de 43 años competirá en la categoría de 87 kilos o más.

La deportista fue seleccionada por su país luego de cumplir con los criterios de elegibilidad del Comité Olímpico Internacional, que desde 2015 permite participar a atletas transgénero, sólo si sus niveles de testosterona no superan los 10 nanomoles por litro en los 12 meses previos a la competición.

Esto ha significado que sus rivales la critiquen, pues consideran que Laurel tiene una ventaja. En su país incluso se cuestionó su inclusión en desmedro de la joven de 21 años, Nimi Manumua.

La levantadora de pesas belga, Anna Van Bellinghen, fue categórica: "Cualquiera que haya entrenado levantamiento de pesas a un alto nivel sabe que esto es cierto. Esta situación en particular es injusta para el deporte y los deportistas. Es una broma de mal gusto".

Hubbard representará a Nueva Zelanda (archivo)

Por su parte, Constantino Iglesias, presidente de la Federación española, afirma: "Sinceramente, no me parece nada justo. Hay que aceptar las normas del COI, pero es un tema que no está resuelto y que debe estudiarse en el futuro".

Pero hay quienes la defienden. La levantadora de pesas española, Alba Sánchez, opinó: "Desde mi punto de vista me parece bien por dos motivos: el moral y el científico".

"En cuanto a lo científico, no me parece bien que la gente diga que es un hombre y que tiene más fuerza y que debe competir con los hombres. Eso es incierto. Por lo que he leído, si un hombre que ahora es mujer quiere competir con las mujeres debe hacerse análisis donde se compruebe que las hormonas son femeninas", concluyó.

Hubbard en el Commonwealth de Gold Coast (Getty)