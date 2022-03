El Superclásico del Futsal Primera entre Colo Colo y Universidad de Chile será el gran duelo de la segunda fecha del torneo, en un partido programado para el sábado a las 12.00 horas en el Polideportivo de San Ramón.

Por lo mismo, el jugador albo Felipe Villalobos conversa con Redgol en la previa del choque más esperado del fin de semana en la especialidad, donde asegura que este duelo tiene la misma importancia que en el fútbol.

"Nosotros también sabemos el peso que tiene este partido, lo hemos preparado, para qué te voy a mentir, de un poco una manera distinta que los otros partidos. Hemos visto no solo los aspectos del juego, también lo emocional que conlleva jugar un partido de esta categoría y lo hemos preparado de la forma más profesional y creemos que el encuentro pasará por detalles y lo va ganar el que esté más preparado, no solo en lo deportivo, también en lo anímico y mental. No hemos regalado nada esta semana para lo que será el Superclásico, se lo va llevar el equipo que menos regale", comentó Villalobos.

En ese sentido, el jugador de Colo Colo revela cómo han ido trabajando este partido, teniendo en cuenta que perdieron ante Magallanes por la fecha del Futsal Primera, por lo que deben estar enfocados en poder ganar el Superclásico.

"Sabemos que los Superclásicos, al igual que en el fútbol, da lo mismo cómo venga Colo Colo o la U, son partidos aparte. Ha pasado en otras ocasiones. Esta semana tuvimos trabajo mental y psicológico. Es un partido distinto, independiente de lo de la primera fecha, lo sacamos de la cabeza. Si habríamos ganado creeme que también lo habríamos sacado de la cabeza y preparado el partido especial de una forma distinta. Sabíamos que la segunda fecha era con la U, así que pasara lo que pasara en la primera fecha teníamos que estar lo más fuerte posible. Nosotros nos quedamos con la forma, lo perdimos por un autogol, entonces tratamos de ajustar lo que tenía que ver con lo deportivo", destaca.

- ¿Cómo los encuentra el Superclásico?

Somos un plantel muy joven, con muchos Sub 20, distinto a un plantel de la U que quizás es más experimentado, con más jerarquía. Nosotros somos un plantel un poco más joven, que toman protagonismo. Era importante lo que pasó en Copa Chile, no sé si conformes, porque queríamos llegar a una final y pelear el título, pero por la forma de los resultados quedamos tranquilos, porque es un equipo recién en formación. Yo, que venía de Melipilla, me incorporé previo a Copa Chile, al igual que otros compañeros, quedamos con la sensación de que el poco tiempo de trabajo que tuvimos fue efectivo. Llegamos a una semifinal contra Wanderers, uno de los favoritos, estuvimos 3-0 arriba pero por desajustes no logramos llevarnos el encuentro. Pero en general nos deja conformes y tranquilos que ya nos estamos conociendo como equipo.

¿Está esa sensación como colocolino de bajar a la U?

Absolutamente. Yo soy hincha de Colo Colo desde pequeño y la gran mayoría del equipo sabe lo que significa un Superclásico. Por otra parte, sabemos que son campeones, vienen ganando un montón de partidos, haciendo un digno papel internacional, para lo que es el desarrollo actual del futsal chileno, y sabemos que les falta ganar un Superclásico, pero nosotros estamos convencidos que vamos a salir a ganar.