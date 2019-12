Especial 2019 | Pato Cornejo desclasifica imperdibles del Chino Ríos a puras risas: “Me decía Pato Corneta”

Patricio Cornejo, mítico tenista chileno y ex capitán de Copa Davis, desclasificó sabrosas anécdotas en el programa Qué es Qué de Radio La Clave, muchas de ellas apuntada a un solo nombre: Marcelo Chino Ríos.

Corazón de Chileno fue consultado por el mejor de la historia en Chile y no trepidó: “Hasta el momento, sin lugar a dudas, Marcelo Ríos. Llegar a ser número uno del mundo no es cualquier cosa (…) Se hablan muchas cosas, es una persona especial, tiene un carácter especial y no gusta mucho a mucha gente, pero para llegar a ser número uno no se gana por secretaría, sentado en una oficina”, recalcó.

Sobre cómo se preparaba, relató que “era el primero en llegar, trabajaba harto. Chistoso. Un día estaba lloviendo y se puso en una silla en la única parte seca para poder lanzar pelotas con su raqueta. Él trabajaba fuerte. Se saltaba la reja los lunes cuando el club estaba cerrado para ir a jugar al frontón. Que tenga cosas que no le gustan a la gente es otra cosa. Pero de que trabajaba, trabajaba harto”.

Pero también tenía que salir una tallita estilo Chino Ríos y esa llegó al momento de contar cómo se decían el uno al otro. Obviamente, siempre con una sonrisa en la cara.

“Teníamos buena relación. Nunca le dije Chino. No le molesta, pero no sé por qué encontraba que no, no me nació, le dije siempre Marcelo. ¿Cómo me decía a mí? Pato Corneta. Todo era Pato Corneta (risas). Siempre tuvimos buena relación, también con los demás”, remató.