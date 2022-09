El tenista chileno, Cristian Garin, despidió a su coach, el español Pepe Vendrell. Ahora continuará entrenando con el ex doblista, Julio Peralta.

El tenista chileno, Cristian Garin (82°), despidió a su entrenador, Pepe Vendrell, luego de su eliminación del US Open y seguirá entrenando con Julio Peralta, ex doblista chileno.

El ex coach de Roberto Bautista Agut comenzó a entrenarlo en marzo de este año y bajo su mano, Garin alcanzó los cuartos de final de Wimbledon, torneo en el que lamentablemente no sumó puntos ATP.

En diálogo con La Tercera, el mismo Vendrell confirmó que no seguirá junto al Tanque: “Es correcta la información”, y luego aclaró por qué no se había hecho público antes: “Por respeto a los tiempos que Cris me pidió”.

“Nos quedamos a medio camino, lamentablemente”, dijo finalmente el español.

Garin ya había insinuado algo tras quedar eliminado en la segunda ronda del US Open: “No lo sé. Eso depende de muchas cosas”.

“Vamos a juntarnos a conversar entre todos. Tengo que analizar. También tengo hora con la doctora la próxima semana para ver cómo está la muñeca. Esta semana hice todo lo posible para jugar y obviamente que no me gusta estar así. Quiero saber cómo ha evolucionado la muñeca y veré mis próximos pasos a seguir”, añadía.

Asimismo, descartó problemas en la relación con Vendrell: “No. Ha sido un año difícil, han pasado muchas cosas. He mejorado a pesar de que el ranking no lo demuestra. Tuve mi mejor semana del año sin recompensas de puntos. Ahora tengo que preocuparme para terminar la temporada con buenas sensaciones. Ha sido una temporada irregular, pero he trabajado mucho. Partí el año anímicamente muy mal y sigo acá, peleando”.

Hasta el momento Garin ha tenido 14 entrenadores en 10 años, entre los que destacan: Guillermo Pérez Roldán, Martín Rodríguez, Jorge Aguilar, Fernando González, Javier Duarte, Tomeu Salva, Joan Bosch, Andrés Schneiter, Franco Davin y Mariano Puerta.