Entrenador de Nicolás Jarry no cree en imposibles pese a partir en cero: "El objetivo va a ser meterse top 100 de nuevo"

Cuando el tenista chileno Nicolás Jarry vuelva al circuito ATP lo hará literalmente desde cero, porque le quitaron todos sus puntos tras ser sancionado por doping.

El retorno del Príncipe está pactado para el 15 de noviembre, si es que el coronavirus lo permite, y lo deberá hacer en torneos menores o mediante invitaciones.

Pese a aquel panorama, el entrenador del nacional, el argentino Dante Bottini, es optimista y en conversación con Séptimo Game analizó las opciones de su pupilo.

"La visualizo con muchas ganas. No solamente yo, él también. Me imagino las ganas de entrar a la cancha ya. Obviamente un poco de nerviosismo va a tener también quizás, vamos a tratar de que sea lo menos posible. Pero la veo bien, con tranquilidad, como le dije este año también, que no había que salir a buscar resultados, o que se presione. Obviamente vamos a hacer lo posible para ganar y para tratar de llegar al mejor ránking posible a fin de año. El objetivo va a ser meterse top 100 de nuevo, no es fácil meterse jugando de cero. Vamos a jugar torneos chicos, los Challengers que son durísimos. Vamos a ir de a poquito, como me gusta ir a mí", dijo el coach.