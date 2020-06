Entrenador de Nicolás Jarry: “Está viajando a Miami, hace cinco meses que no lo veo, pero el tiempo está de nuestro lado”

Dante Bottini, entrenador de Nicolás Jarry, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el presente del tenista chileno, quien aún está cumpliendo su sanción por consumir un suplemento contaminado con sustancias ilícitas.

En ese contexto, el técnico reveló que “Nicolás está viajando para acá. La idea es empezar a entrenar el lunes, hace cinco meses que no lo veo. He hablado con él, pero me imagino que no estará de la mejor manera ni en lo físico ni en lo tenístico”.

“Tenemos mucho tiempo todavía, no tengo nada planificado porque primero lo quiero ver para ir trabajando de a poco. Veremos cómo va evolucionando, pero la idea es empezar el lunes y hacer un poco de preparación física”, complementó.

Nicolás Jarry arrastra una sanción que está cumpliendo en plena pandemia del coronavirus, cuando la actividad está detenida hasta agosto. (FOTO: Agencia Uno)

Sobre los trabajos que piensa realizar, mencionó que “se puede trabajar en algunas cosas de técnicas o para mejorar ciertos aspectos, pero, lógicamente, cuando estás bien en lo físico, mejoras mucho también. La idea es trabajar con el preparador físico y hacerlo así un par de meses mientras veo cómo evoluciona para hacer cosas en la cancha de tenis. Eso lo veré en el día a día”.

“Sé que estuvo trabajando físicamente, pero quiero ver. No es lo mismo aguantar cuatro horas de tenis, sobre todo con el calor que hace acá. Quiero empezar de a poco, con dos horas de tenis por día, seguro se sentirá cansado por el calor que hace”, dijo.

Finalmente, señaló que “lo bueno es que el tiempo está de nuestro lado, tenemos mucho tiempo para trabajar porque él no puede competir hasta noviembre, así que por mi parte no hay mucho apuro de mi parte”.

Recordemos que por la sanción sumado a la paralización de los torneos ATP, Jarry iniciará en el circuito sin ningún punto de ránking lo que significará que deberá recomenzar su carrera tenista para volver a estar en la elite del tenis.