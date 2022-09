Este jueves, a través de redes sociales, Roger Federer, uno de los tenistas más exitosos de la historia, anunció su retiro de la actividad a la edad de 41 años.

“La Copa Laver de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams ni en el circuito”, dijo el ganador de 20 Grand Slams.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mi estaba claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, añadió.

De esos 1500 partidos, más de veinte fueron contra contrincantes chilenos, saliendo la mayoría de la veces victorioso.

El que tuvo mejor promedio contra el tenista suizo es Nicolás Massú, quien le ganó un partido de cinco que jugaron. En 2002 lo derrotó por 6-7, 6-1 y 6-3 en Long Island, Estados Unidos. En tanto, Roger se impuso en Vienna 2001, Indian Wells 2006, Roland Garros 2006 y Masters de Madrid 2006.

El otro chileno que logró vencerlo una vez fue Fernando González, lográndolo en el undécimo intento. Ocurrió en la Masters Cup de China en 2007 con un marcador de 3-6, 7-6 y 7-5. Los otros doce partidos los ganó Roger.

Marcelo Ríos también lo enfrentó en a principios de siglo y cayó en las dos oportunidades. En Sydney 2002 y Masters 100 de Madrid 2002. El cuarto chileno que lo enfrentó fue Paul Capdeville, quien perdió en el US Open de 2007.