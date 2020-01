Robert Farah: el número 1 del mundo de dobles se une a Jarry y da positivo en un control de doping

Día negro para el tenis. Primero fue el tenista chileno Nicolás Jarry y ahora el número 1 del mundo en dobles, Robert Farah, quien dio positivo en un examen de doping.

El campeón de Wimbledon y el US Open se perderá el Abierto de Australia, que iba a jugar con su compañero Juan Sebastián Cabal, tras dar positivo por Boldenona, en una muestra que se realizó a fines de 2019.

"En este momento me encuentro en Los Ángeles, y no podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde el mes de diciembre. Hace unas horas la ITF me comunicó la presencia de Boldenona en una prueba que me fue realizada el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Cali", cuenta el colombiano en un largo comunicado.

Tenis �� | ¡ATENCIÓN ��! Este es el comunicado de Robert FARAH a Colombia con respecto a la prueba de dopaje que dio positiva en sustancia de boldenona. Confiamos en ti @RobertFarah_ . pic.twitter.com/LOuozddHta — Deporte Colombiano ���� (@DeportColombia) January 14, 2020

"Con mi equipo, y un grupo de asesores, estamos indagando sobre los pasos a seguir en un proceso que pretendemos demuestre que nunca he utilizado algún producto que atente contra el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte y especialmente al tenis, actividad que amo y a la que le debo mis momentos más felices", agregó.

Por ahora, Farah se restará del circuito hasta esclarecer su situación.