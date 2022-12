Los fanáticos del fútbol americano, pero también millones de la música, cuentan los días para el Super Bowl LVII, la gran final que todos los años maravilla al mundo con su definición y espectáculo de medio tiempo que, para esta ocasión, prepara la presentación de Rihanna en su vuelta a los escenarios tras más de cinco años.

¿Cuándo se juega el Super Bowl LVII 2023?

El Super Tazón 2023 está pactado para el próximo 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, en Arizona, Estados Unidos.

¿Quién animará el show de medio tiempo del Super Tazón 2023?

La National Football League (NFL) anunció que Rihanna será la encargada de protagonizar el espectáculo de medio tiempo. La cantante, que lleva varios años alejada de la música, confirmó que hará su reestreno oficial en el evento con una imagen en su instagram el 25 de septiembre pasado, superando actualmente los 7 millones de likes. Riri tendrá 14 minutos y aún no se sabe si alguien la acompañará en el escenario.

Super Bowl 2022

La edición anterior del Super Bowl fue protagonizada en cancha por los Angeles Rams, campeones de la Conferencia Nacional y los Cincinnati Bengals, campeones de la Conferencia Americana.

El marcador final fue 23 a 20 a favor de los Rams en el Sofi Stadium de Inglewood, California.

El show del descanso, en tanto, fue animado por grandes exponentes del rap como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent.

Además, se dieron a conocer los trailer de Doctor Strange and the Multiverse of Madness que se estrenó el pasado 6 de mayo, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder que hizo lo propio el 1 de septiembre y Moon Knight que debutó el 30 de marzo del presente año.