Tras años sin ver a una Rihanna extraordinaria en la música, la artista de 34 años dio una deslumbrante presentación en la final del Super Bowl 2023, siendo uno de los espectáculos más esperados en la historia. Muchas y muchos quedaron sorprendidos por su desplante en el show como también con su mirada decidida, llevándose todos los aplausos al finalizar, como también, las felicitaciones y el reconocimiento de la Queen del Reggaetón, Karol G. Descubre cómo fue el encuentro entre ambas artistas de la música.

¿Cómo fue el encuentro entre Karol G y Rihanna?

La intérprete de Gatubela publicó una foto a través de su cuenta de Instagram unas fotografías junto a Rihanna donde se puede apreciar un encuentro cercano y amigable entre ambas artistas. A continuación, mostramos la descripción que escribió Karol G en su publicación.

Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! �� Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO @badgalriri ⭐️✨ #FueunaChimba

Además, publicó un video divertido en que Karol G habla en inglés y Rihanna le responde con un modismo colombiano.

¿Cómo fue la presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023?

El espectáculo comenzó con Rihanna sobre una plataforma y la cámara enfocando su rostro, siendo, la cantante cantaba las primeras líneas de uno de sus grandes éxitos 'Bitch Better Have My Money' pero, en el momento en la cámara iba ampliando su plano, pudimos ver a la cantante acariciando su barriga de embarazada y pronosticando que esta actuación en el intermedio de la Super Bowl iba a ser una de las más épicas de la historia. Y otra cosa que captó la atención de los fans, fue la dulce reacción del rapero A$AP Rocky al ver a su pareja en el escenario.