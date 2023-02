El próximo 12 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Super Bowl, la gran final de la NFL que en esta oportunidad tendrá a los Kansas City Chiefs enfrentándose a los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Arizona.

Encuentro que año tras año congrega a millones de espectadores casuales de todo el mundo y que, en otras ediciones ha contado incluso con campeones latinos, casi una rareza considerando que la actividad del fútbol americano se encuentra en su totalidad en los Estados Unidos.

¿Hay chilenos? Los latinos que han ganado el Super Bowl:

Lamentablemente no ha habido chilenos ganadores de los anillos del Super Tazón, situación que esperamos que cambie en un futuro con Sammis Reyes y su aventura en la NFL, no obstante, si ha habido otros latinos campeones que te contamos a continuación.

Steve Van Buren: Uno de los mejores jugadores de la NFL en su historia y merecedor de ser parte del Salón de la Fama nació en la ciudad de Tela en Honduras en 1920 y permaneció en aquel país hasta los 7 años. Si bien sus padres son norteamericanos, al nacer en Honduras Van Buren es reconocido como latino de nacimiento.

Fue seleccionado en el draft de 1944 por los Philadelphia Eagles, conjunto en el que permaneció hasta 1951 y conquistó las finales de la NFL de 1948 y 1949.

Tom Fears: Nacido en Guadalajara, México, en 1922, Fears de padre estadounidense y madre mexicana también es considerado como un campeón latino de la NFL.

Seleccionado en un principio por los Eagles en el draft, finalmente hizo su debut en la mayor liga de fútbol americano representando a Los Angeles Rams como receptor.

Conquistó la final de la NFL de 1951 y fue ingresado al Salón de la Fama de la misma en 1970.

Ted Hendricks: Otro latino campeón de la NFL de padre estadounidense y madre latina, en este caso de Guatemala. Ted nació en la ciudad de Guatemala en 1947, sin embargo, de manera temprana se cambiaría junto a su familia a Miami, donde residirían gran parte de la juventud de Hendricks.

Elegido en el draft de 1969 por los Baltimore Colts, Hendricks haría una carrera importante en la NFL jugando además para Green Bay Packers (1974) y Oakland / Los Angeles Raiders (1975-1983).

Ganador de cuatro Super Bowl; V (Colts), XI, XV y XVIII (Raiders) y consagrado en el Salón de la Fama en 1990.

Efrén Herrera: Otro nacido en Guadalajara, México en 1951. Efrén Herrera vivió en tierra azteca hasta los 15 años junto a su familia, tras ello, todos se mudarían a California donde comenzaría una historia como deportista que lo llevaría a grandes equipos, como los Dallas Cowboys, Seattle Seahawks y Buffalo Bills.

Conquistó el Super Tazón XII de 1978 con los Dallas Cowboys.

Raúl Allegre: Nacido en Torreón, México, en 1959. Allegre se fue a Estados Unidos como intercambio, allí pasó de ser futbolista a futbolista americano y fue seleccionado como agente libre en 1983 por los Dallas Cowboys, no obstante, ese mismo año fue transferido a Baltimore / Indianapolis Colts donde permanecería un par de temporadas hasta irse a New York Giants, finalizando su carrera en 1991 en los New York Jets.

En los Giants de Nueva York fue parte de los campeonatos del Super Bowl XXI y XXV.

Martín Gramática: Nacido en Buenos Aires, Argentina en 1975, Gramática jugó fútbol americano en la Universidad Estatal de Kansas, donde lograría buenas actuaciones que le valieron ser seleccionado por los Tampa Bay Buccaneers en 1999.

A partir de ahí comenzaría una larga etapa en la NFL que lo llevaría a Indianapolis Colts (2004), New England Patriots, Indianapolis Colts (2006), Dallas Cowboys (2006-2007) y New Orleans Saints (2007-2008).

Se coronaria como campeón de la NFL al conquistar el Super Bowl XXXVII del 2002 con los Bucaneros de Tampa Bay.