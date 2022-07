Luego de su tremendo triunfo este lunes frente a Alex de Miñaur, Cristian Garin va en busca de una nueva hazaña en Wimbledon. El chileno quiere seguir haciendo historia y este miércoles desde las 9:45 horas, se enfrenta a Nick Kyrgios por los cuartos de final del torneo inglés.

El número uno de Chile ha tenido una tremenda aventura en el Grand Slam y espera mantener su nivel para soñar en grande. Ahora tendrá que superar la barrera de uno de los tenistas más polémicos del circuito y quien de seguro quiere amargarle la fiesta.

En la previa del partido, Fernando González habló de lo que ha sido el paso de Cristian Garin por Wimbledon. "Tremenda actuación. Obviamente, sigue en competencia, así que aún no termina esta semana. Llegué justo hoy día (ayer), cuando estaba en el 6-5 del tercer set. Vi todo el resto del partido y vi la mejor parte", dijo en conversación con La Tercera.

Para el Bombardero de La Reina, la actitud de Gago es lo más destacable. "Aparte de jugar en un gran nivel lo más importante es la forma en cómo sacó adelante el partido. Y además a quién estaba enfrentando... Más allá del nivel del rival, es un jugador que es un gran competidor y, sobre todo a cinco sets en un partido cuesta arriba, siempre es importante ganarle. Creo que es un crecimiento gigantesco".

Fernando González cree que Cristian Garin tiene todo para vencer a Nick Kyrgios

Más allá del mérito que tuvo por la remontada, Cristian Garin no tiene tiempo para celebrar y se enfoca en el choque de este miércoles ante Nick Kyrgios. Para Fernando González, la tarea no será sencilla, pero tampoco es imposible. De hecho, hay chances de lograr el objetivo.

"Tiene un partido obviamente difícil, no se puede pretender que haya un partido fácil ahora en cuartos de final, pero es completamente accesible para él. Así que está muy bien", enfatizó el Bombardero de La Reina.

Fernando González no se detiene ahí y aseguró que "Kyrgios, aparte de ser un jugador que le pega muy bien a la pelota, no es un gran competidor en el sentido de que no siempre compite. Hay momentos en los que deja ir los puntos y deja ir muchos partidos".

Eso sí y pese a sus dichos, llamó a Gago a no confiarse. "No creo que sea el caso ahora en un cuartos de final de Wimbledon, pero hay que tener ojo con eso; que de repente te saca, te trata de hacer cosas".

Cristian Garin tiene uno de los partidos más importantes de su carrera este miércoles para lograr el paso a las semifinales de Wimbledon. El número uno de Chile quiere hacer historia y deberá, ante Nick Kyrgios, ratificar su gran momento para soñar con el título.