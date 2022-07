Cristian Garín avanzó a los cuartos de final de Wimbledon haciendo un partidazo. El chileno saca cuentas alegres, pero su gran nivel no se verá reflejado en el ranking ATP.

La mala suerte de Cristian Garín tras su triunfazo en Wimbledon: no suma puntos ni sube en el ranking ATP

Cristian Garín no para de hacer historia en su aventura por Wimbledon y este lunes se quedó con un triunfazo. El chileno se impuso en más de cuatro horas de partido a Alex de Miñaur por 2-6, 5-7, 7(7)-6(3), 6-4 y 7 (10)-6(6) para avanzar a los cuartos de final del certamen inglés.

El número uno de nuestro país tuvo que dar una dura batalla, levantándose con una tremenda remontada después de ir 2-0 abajo en el global y superar dos match point. Su nivel deslumbró a los presentes y hoy le valen estar dentro de los ocho mejores del torneo.

Sin embargo, pese a que Cristian Garín tuvo su celebración en la cancha, está no se verá reflejada en números. Y es que en la presente edición de Wimbledon, la organización decidió no repartir puntos, los que le hubieran dado un ascenso importante en el ranking ATP.

La determinación de excluir a los tenistas rusos y bioelorrusos del campeonato producto de una guerra en la que nada tienen que ver, llevó a que las críticas llegaran de todos lados. Ante esto, dejaron el torneo sin puntaje, lo que sin duda afecta a todos los que siguen en carrera.

Cristian Garín no es la excepción y sufre el no tener los puntos ganados en la cancha. Esto, debido a que le significarían no solo cumplir con los que está defendiendo, sino que también un ascenso importante dentro del ranking ATP.

¿En qué lugar estaría Cristian Garín si Wimbledon 2022 repartiera puntos?

Cristian Garín hoy está en el puesto 43 del ranking ATP con 1.055. Con lo hecho hasta ahora, sumaría 360, pero descontando los 180 que defiende por haber llegado a la cuarta ronda el año pasado, donde perdió con Novak Djokovic.

Si en Wimbledon hubiese repartición de puntaje, el chileno quedaría en el lugar 32 con 1.235. Pero no solo eso, sino que podría sumar más en caso de seguir avanzando. Regularmente, quedarían los 720 por las semifinales, los 1.200 por el segundo lugar y 2.000 si llegara a ser campeón.

La situación de los puntos en Wimbledon sigue dando que hablar y comienza a afectar a los que están dando las sorpresas. Cristian Garín es uno de ellos, aunque por ahora solo queda enfocarse en estirar su buen presente para soñar en grande.