Garin vs Rublev | Ver EN VIVO ONLINE, STREAMING y por TV al Tanque por la tercera ronda de Roland Garros

Durante la madrugada de este sábado en Chile, Cristian Garín (37°) saldrá a la cancha para enfrentar al ruso Andrey Rublev, número 7 del ranking ATP, en un partidazo correspondiente a la 3° ronda de Roland Garros.

Duro desafío para el chileno que buscará dar el gran batatazo de la jornada y eliminar a uno de los favoritos a quedarse con el Grand Slam francés.

Gago viene mostrando un alza en su juego que parece dejar atrás los malos momentos que vivió hace un tiempo, eliminando en este tradicional torneo galo a Tommy Paul en la primera ronda y posteriormente a Iliá Ivashka en cuatro sets, por parciales de 6-3, 7-6, 4-6 y 6-3, logrando avanzar a la tercera ronda del campeonato parisino y quedando a una fase de igualar su mejor participación, donde en 2021 cayó en la cuarta ronda a manos de Daniil Medvédev en tres sets.

Ahora, otro tenista de origen ruso estará frente al nacional. Andrey Rublev de 24 años logró llegar a esta ronda tras eliminar a Federico Delbonis en cuatro juegos y pone en aprietos al “Tanque”, quien en dos encuentros ante el nacido en Moscú no ha conocido de triunfos, llevándose dos derrotas en 2019, en Hamburgo y Wimbledon.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Garin vs Rublev?

Garin vs Rublev juegan este sábado 28 de mayo no antes de las 5:00 am horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Garin vs Rublev?

Roland Garros es transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Garin vs Rublev?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.