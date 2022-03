Después de muy largos 4 años, Chile vuelve a ser local en Copa Davis. La Roja del tenis se enfrenta a Eslovenia por el Grupo Mundial I en Viña del Mar.

Liderados por Nicolás Massú, el equipo nacional busca imponerse en esta serie y así no "descender" en la Copa Davis. El rival europeo aterrizará en la ciudad jardín sin su principal raqueta, ya que Aljaz Bedene (136°) no dirá presente en esta instancia. El tenista que en su mejor momento fuera 43° del planeta, no juega desde julio del 2021.

Debido a esta baja, el equipo esloveno quedrá conformado por Blaz Rola (179°), Sebastian Dominko (1637°), Bor Artnak (1777°) y Matic Dimic (sin ranking), mientras el capitán del equipo será Grega Zemlja. Chile por su parte también tendrá una baja muy sensible para estos encuentros, por lo que Massú tendrá que cambiar la planificación previa de la serie.

¿Quiénes jugarán por Chile en esta Copa Davis frente a Eslovenia?

En un principio, Nicolás Massú había elegido a Cristian Garin (26°), Alejandro Tabilo (98°), Nicolás Jarry (146°) y Tomás Barrios (149°) para ser los representantes de Chile en esta serie. Sin embargo, Gago decidió bajarse debido a los problemas físicos que lo vienen afectando y que no le han dejado mostrar su mejor nivel en este 2022, por lo que el doble medallista de oro en Atenas 2004 decidió convocar a Diego Fernández (791°) y Daniel Núñez (931°).