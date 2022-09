Con Drew McIntyre peleando como local se realizará "Clash at the Castle 2022", PPV imperdible que contará con la presencia de Roman Reings, Seth Rollins y Edge, entre otros luchadores.

WWE: Clash at the Castle 2022 | Ver EN VIVO, ONLINE y STREAMING el evento de wrestling desde Gales

Una gran jornada de wrestling se llevará a cabo este sábado desde la ciudad de Cardiff en Gales, se trata del PPV de la WWE, Clash at the Castle 2022, evento que marca el regreso de los grandes shows al Reino Unido desde SummerSlam 1992.

El recinto que albergará este evento será el Millennium Stadium, lugar que tiene una capacidad cercana a los 75mil asistentes y que tendrá a Drew McIntyre -de origen escocés- peleando como “local” en la isla.

McIntyre animará el evento central de la noche y lo hará en un combate imperdible frente a Roman Reings, actual campeón indiscutido de la WWE y que deberá defender sus cinturones ante un público que indudablemente estará a favor del “Guerrero escocés”.

Pero eso no es todo, puesto que Clash at the Castle contará con otros cinco enfrentamientos, entre ellos, luchas por los títulos Femenino de SmackDown y el Intercontinental, además de destacados encuentros donde participarán Seth “Freakin” Rollins, Alexa Bliss, Edge y Rey Mysterio, entre otros.

Te invitamos a continuación, a revisar la cartelera y la programación del PPV de la WWE.

Cartelera WWE - Clash at the Castle:

Roman Reigns vs Drew McIntyre por el Campeonato Indiscutivo de la WWE

por el Campeonato Indiscutivo de la WWE Liv Morgan vs Shayna Baszler se enfrentan por el campeonato femenino de Smackdown

se enfrentan por el campeonato femenino de Smackdown Bianca Belair, Asuka y Alexa Bliss vs Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai

Seth Rollins vs Matt Riddle

Gunther vs Sheamus por el Campeonato Intercontinental de la WWE

por el Campeonato Intercontinental de la WWE Edge y Rey Mysterio vs The Judgment Day (Finn Balor y Damien Priest)

Cartelera sujeta a cambios.

Día y hora: ¿Cuándo es WWE: Clash at the Castle?

WWE: Clash at the Castle se realizará este sábado 3 de septiembre a partir desde las 13:00 horas de Chile y el kickoff iniciará a las 12:00 horas de Chile.

Transmisión: ¿Quién transmite en vivo y dónde ver WWE: Clash at the Castle?

WWE: Clash at the Castle será transmitido en vivo solo por el servicio de pago WWE Network.

En cambio el kickoff del evento podrás verlo en WWE Network y en las redes sociales de WWE.