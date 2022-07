Este fin de semana se producirá un nuevo evento de la WWE. Se trata de Money In The Bank 2022, Uno de los PPV que mayor atracción conlleva en los millones de fanáticos del wrestling alrededor del mundo.

La edición 2022 de MITB se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Paradise, Nevada, recinto con capacidad de 17.000 personas y que estará lleno en su totalidad.

Este especial genera gran interés en los miles de fanáticos de la lucha libre por las tradicionales “Money In The Bank Ladder Match”, lucha de escalera donde seis superestrellas buscan quedarse con el contrato que le da la posibilidad de pelear por un título máximo.

En esta oportunidad los protagonistas de la “MITB Ladder Match” masculino serán Seth "Freakin" Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Omos, Sami Zayn, Riddle y un luchador por confirmar, mientras que, en la división femenina; Lacey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Asuka, Shotzi y Becky Lynch se robarán todas las miradas.

Gran evento donde además de estas dos luchas con estipulación especial, habrá cuatro peleas con diferentes títulos en juego, te invitamos a continuación, a revisar la cartelera del evento Money in the Bank de la WWE.

Cartelera MITB 2022:

- Campeonato Femenino de Raw: Bianca Belair (c) vs Carmella

- Money in the Bank Ladder Match masculino: Seth "Freaking" Rollins vs Drew McIntyre vs Sheamus vs Omos vs Sami Sayn vs Riddle vs "Un luchador por confirmar"

- Money in the Bank Ladder Match femenino: Lacey Evans vs Alexa Bliss vs Liv Morgan vs Raquel Rodriguez vs Asuka vs Shotzi vs Becky Lynch

- Campeonato Femenino de SmackDown: Ronda Rousey (c) vs Natalya

- Campeonato indiscutido en parejas: The Usos (c) vs The Streets Profits

- Campeonato de Estados Unidos: Theory (c) vs Bobby Lashley

Día y Hora: ¿Cuándo es Money in the Bank 2022?

Money in the Bank 2022 se realizará este sábado 2 de julio a las 20:00 horas de Chile, mientras que el kickoff iniciará una hora antes a las 19:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Money in the Bank 2022?

Money in the Bank 2022 será transmitido por Fox Sports 1, en el siguiente canal según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Money in the Bank 2022?

Money in the Bank 2022 se podrá ver en vivo en streaming solo a través de WWE Network.