WWE Money in the Bank | Día, horario y quién transmite EN VIVO por TV y ONLINE el PPV de lucha libre

Ya está todo listo y dispuesto para que la WWE lleve a cabo uno de los PPV más queridos por la fanaticada. Se trata de Money in the Bank, el evento en donde se realizan las luchas masculina y femenina para conseguir el maletín de "dinero en el banco", que brinda una oportunidad titular a quien lo posea.

Esta versión de Money in the Bank se producirá en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Un tradicional recinto que recibe permanentemente veladas de boxeo y UFC, y que ahora acogerá este traidicional PPV de lucha libre.

Este será el séptimo pague por ver de la empresa en lo que va de 2022. El anterior fue Hell in a Cell, donde Cody Rhodes venció a Seth "Freaking" Rollins en una celda infernal, donde "The American Nightmare", pese a luchar con un pectoral desgarrado, logró llevarse la victoria en una de las mejores luchas de los últimos años en WWE.

Para este evento están programados seis combates, donde destacan las luchas por el maletín, tanto masculina como femenina. En la división masculina se enfrentarán Seth "Freaking" Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Omos, Sami Sayn, Riddle y un luchador por confirmar. En la lucha femenina, en tanto, lucharán Lacey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Azuka, Shotzi y Becky Lynch.

A continuación te dejamos la cartelera del evento Money in the Bank de la WWE:

- Campeonato Femenino de Raw: Bianca Belair (c) vs Carmella

- Money in the Bank Ladder Match masculino: Seth "Freaking" Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Omos, Sami Sayn, Riddle y un luchador por confirmar

- Money in the Bank Ladder Match femenino: Lacey Evans vs. Alexa Bliss vs. Liv Morgan vs. Raquel Rodriguez vs. Asuka vs. Shotzi vs. Becky Lynch

- Campeonato Femenino de SmackDown: Ronda Rousey (c) vs Natalya

- Campeonato indiscutido en parejas: The Usos (c) vs The Streets Profits

- Campeonato de Estados Unidos: Theory (c) vs Bobby Lashley

Día y Hora: ¿Cuándo es Money in the Bank 2022?

Money in the Bank 2022 se realizará este domingo 3 de julio de 2022 a las 20:00 horas de Chile, mientras que el kickoff iniciará una hora antes a las 19:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Money in the Bank 2022?

Money in the Bank 2022 será transmitido por Fox Sports 1, en el siguiente canal según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Money in the Bank 2022?

El PPV Money in the Bank 2022 se podrá ver en vivo en streaming solo a través de WWE Network.