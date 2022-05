Este próximo domingo no será un día cualquiera porque WWE estará presentado su cuarto evento PPV del año llamado Wrestlemania Backlash 2022. El evento se desarrollará en el Dunkin' Donuts Center, ubicado en Providence, Rhode Island, Estados Unidos.

Uno de los combates principales de la jornada lo protagonizarán Cody Rhodes y Seth Rollins, quienes se enfrentarán en un combate individual. Este será el segundo combate entre ambos, el primero fue en Wrestlemania 38, instancia en la que Rhodes regresó de manera sorpresiva después de seis años alejado de la empresa.

Durante esos años de ausencia Cody Rhodes luchó en empresas como Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor y All Elite Wrestling, empresa que ayudó a fundar.

Mientras que el evento estelar será un combate por equipos entre The Bloodline, conformado por The Usos, campeones en parejas de Smackdown, y Roman Reings, campeón universal indiscutido de WWE, frente a RK-Bro, conformado por los campeones en parejas de Raw: Randy Orton y Riddle, y Drew McIntyre.

En un principio la pelea era un combate de unificación de campeonatos en parejas, pero finalmente se involucró a Roman Reings, la actual cara de WWE. También lucharán AJ Styles, Edge y Omos.

A continuación te dejamos la cartelera del evento, la cual podría sufrir modificaciones durante la emisión del programa Smackdown de este viernes:

Combate por Equipos: Drew McIntyre & RK-Bro vs. Roman Reigns & The Usos

Cody Rhodes vs. Seth Rollins

Campeonato Femenino de Smackdown/ combate "I quit": Charlotte Flair (c) vs. Ronda Rousey

Bobby Lashley vs Omos (con MVP)

AJ Styles vs Edge

Happy Corbin vs Madcap Moss

Día y hora: ¿Cuándo es Wrestlemania Backlash 2022?

Wrestlemania Backlash 2022 se realizará este domingo 8 de mayo de 2022 a las 20:00 horas de Chile, mientras que el kickoff iniciará una hora antes a las 19:00 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Wrestlemania Backlash 2022?

Wrestlemania Backlash 2022 será transmitido por Fox Sports 1, en el siguiente canal según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Wrestlemania Backlash 2022?

El PPV Wrestlemania Backlash 2022 se podrá ver en vivo en streaming solo a través de WWE Network.