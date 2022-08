AEW (All Elite Wrestling) ha dado que hablar últimamente debido a que su futuro juego: AEW Fight Forever, reveló oficialmente a su distribuidor, siendo la empresa THQ la elegida, concretando uno de los últimos pasos para el lanzamiento del título. El juego de lucha libre estará disponible para múltiples plataformas.

El juego de lucha libre será de una temática parecida a WWE 2K22, juego que resucitó la franquicia de WWE en videojuegos, aunque según lo que se ha podido ver en una presentación en video, el título de AEW tendrá un toque más de peleas en arcade. Aún así, tal como WWE 2K22, tendrá Modo Carrera, Singles Match, Tag Team Match, 3-Way y 4-Way Match, además del Casino Battle Royal, entre muchos modos más.

En la portada del juego aparecen los luchadores CM Punk, Chris Jericho, Britt Baker, Jade Cargill, Kenny Omega y Jon Moxley. El juego fue desarrollado por la empresa Yuke´s, desarrolladores de juegos como WWE Smackdown Here Comes the Pain.

¿Cuándo se estrena AEW Fight Forever?

El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lo que sí está confirmado es que estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.