La moción presentada en 2018 por el ex diputado y ex atleta Sebastián Keitel busca que los deportistas extranjeros destacados que se encuentren radicados en Chile, puedan adquirir la nacionalidad con sólo dos años de residencia, lo que protegerá el desarrollo de sus carreras en el alto rendimiento y genera un incentivo para las próximas actuaciones internacionales.

El aumento de la población extranjera es un fenómeno que se extiende en todos los ámbitos de la sociedad chilena. Un millón de migrantes llegó al país desde 2018 y hoy se estima que el total puede alcanzar los dos millones de extranjeros, liderados por la población proveniente de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia.

El deporte también debe hacerse cargo y de manera especial ante el arribo de atletas que potencialmente puedan representar a Chile en competencias internacionales. Y en ese sentido, el actual senador Sebastián Keitel presentó una moción para modificar el decreto N° 5.142 del Ministerio del Interior en 1960 "con el objeto de reducir el plazo de permanencia en el país que se exige para adquirir la nacionalidad, en el caso de los deportistas que indica".

La idea que planteó el ex atleta en 2018 establece la reducción del plazo de residencia en el país de cinco a dos años para obtener la nacionalidad, periodo que se condice con los procesos de desarrollo deportivo y los planes olímpicos; y permite que el exponente siga en la práctica deportiva y obtenga los recursos necesarios para el trabajo de elite.

La última sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados abordó especialmente el tema y recibió el espaldarazo del Comité Olímpico de Chile (COCh). "El deporte, a nuestro juicio, juega un rol fundamental como punto de encuentro para la adaptación de los migrantes en su nueva vida", puntualizó en una carta.

En este sentido, el COCh pidió ser considerado garante de estos procesos, que hoy pueden favorecer a una veintena de deportistas nacidos en el exterior, que entrenan en Chile y poseen proyección internacional. Uno de los casos destacados es el del cubano Ernesto Revé, que fue subcampeón mundial juvenil y medallista panamericano en salto triple.

Sin embargo, todavía quedaba por revisar uno de los aspectos más polémicos de la propuesta. Una indicación de los ex diputados Pablo Prieto, Tucapel Jiménez y Pepe Auth, que establecía que la norma no será aplicable para "los deportistas que desarrollen actividades en virtud de un contrato de trabajo de deportista profesional".

La norma inmediatamente fue calificada como "antifútbol". En dialogo con RedGol, Pepe Auth, aseguró que la indicación se presentó "justamente para dejar afuera el fútbol. Porque la nacionalización express de extranjeros jóvenes puede convertirse en un fuerte desincentivo a la inversión en formación. Saldrá más barato nacionalizar jóvenes argentinos".

Sin embargo, el argumento no tuvo la mejor recepción entre los actuales parlamentarios. El diputado Jorge Guzmán hizo ver "que establecer en la ley ese tipo de discriminaciones arbitrarias vulnera garantías constitucionales y, además, afecta la profesionalización del deporte, desincentivándola".

A su turno, el diputado Daniel Manouchehri valoró que el proyecto "se hace cargo de los tiempos reales de vida de los deportistas de alto rendimiento, que son distintos a los de una persona natural" y que en cuanto al fútbol "no hablamos de deportistas amateur. No es fácil llegar a un plantel profesional, no se le va a regalar la nacionalidad a cualquiera".

Después del debate, la Comisión de Deportes se inclinó por rechazar las indicaciones de los ex diputados y pasar la moción a la sala, en otro paso para una legislación que establezca una nueva dimensión para los futbolistas extranjeros que llegan al país, y que podrán optar por representar a la selección chilena en plazos mucho más acotados.