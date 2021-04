Sebastián Keitel habla sobre la depresión que sufre: "llevo 19 años manteniéndome con medicamentos"

El ex atleta y diputado, Sebastián Keitel, estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú", en donde se sincera sobre su salud mental.

El ex velocista reveló que tras lesiones seguidas decidió retirarse de su carrera deportiva lo que gatillo un deterioro en su salud mental produciendo una profunda depresión.

Keitel comentó que comenzó a sentirse poco valorado por quienes lo rodeaban. "Sentía que mi señora no me quería, que los auspiciadores no me querían, que no iba a volver a nunca más a correr, que la gente ya no me admiraba, que ya no era el que quería ser para mi familia", confesó.

"Empecé a sentir que era nada, que no era nadie. Y así han sido los últimos 19 años donde he tenido que luchar contra una depresión grande que se me gatilla en momentos que me lleva muy arriba y a veces me lleva muy abajo. Y llevo 19 años manteniéndome con medicamentos no más, y entendiendo lo que significa la salud mental en Chile”.

La situación desentonó que el ex deportista se fuera a a vivir solo a Estados Unidos por cuatro meses, porque "sentía que era un cacho estando en mi casa".

"Estaba con una depresión enorme", señaló que su familia en ese momento no podía entender por qué se quería ir, sus hijos en ese tiempo tenían 3 años y seis meses.

Señaló que tras lo sucedido cambiaron muchas cosas en su vida: "Me he reconciliado mucho conmigo, aprendí a quererme, no me quería. Aprendí a quererme, aprendí a respetarme, a aceptarme”.