Hijo de Sebastián Keitel recuerda el momento en que le contó a su padre que es homosexual

El ex atleta y diputado, Sebastián Keitel, estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú", en donde habló acerca de la relación que tiene con su hijo Sebastián "Tatán" de 24 años y como reaccionó cuando él le contó que es homosexual.

Sobre eso, Cárcamo les preguntó acerca de la portada en Las Últimas Noticias, en donde el joven reconoció abiertamente su orientación sexual.

"Yo también soy, entre comillas, muy abierto para mis cosas, soy influencer en redes sociales entonces como que la gente ya lo sabía, no era nada nuevo. Y cuando me hicieron la entrevista, el reportaje en sí fue como ‘ya, démosle’ (…) Me veo en la portada y llamo a mi papá así como: ‘¿esto es broma, cómo llegamos a esto?’", comenzó señaló Tatán.

El ex atleta reveló que se enteró a través de una conversación por Whatsapp se enteró qeu su hijo estaba saliendo alguien.

"Dije ‘wow’. Entonces le vuelvo a escribir y le pongo: ‘guatón, ¿podí venir para acá para que conversemos? Pero ‘wow’ de -por favor que se entienda- de decir ‘llegó el momento acá’, llegó el momento de lo que yo hace mucho tiempo venía pensando".

Tras conversar señaló que "tuvo nada malo, es verdad que sí estuvimos abrazados mucho rato y lloramos (…) fue al primero de mi familia que le conté”.

El joven también señaló que "Yo creo que el mayor miedo de todas las personas que ‘salen del clóset’ es eso: qué va a decir la gente, si la familia me va aceptar o no me va a aceptar, si voy a perder amigos. Hasta el día de hoy me preguntan si he perdido amigos desde ese día y ninguno. En verdad me sorprende, yo esperé que mucha gente se iba a alejar por ser gente, no sé, más conservadora, y nadie se alejó”, concluyó.