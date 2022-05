Andrey Rublev vs Marin Cilic EN VIVO | Ver ONLINE, STREAMING y por TV los cuartos de final de Roland Garros

Este miércoles continuará la acción de los cuartos de final de Roland Garros. En el primer turno de los singles masculinos, el verdugo de Cristian Garín, el ruso Andrey Rublev (7°) enfrentará al croata Marin Cilic (23°) por el Grand Slam parisino.

Séptimo encuentro entre ambos tenistas y cuyo historial favorece al ruso con cuatro triunfos, mientras que los restantes dos fueron para el croata, sin embargo, el último encuentro entre ambos tenistas fue este 2022 en otro Grand Slam, en el Australian Open donde Cilic derrotó por 7-5, 7-6, 3-6 y 6-3 a Rublev por la ronda de 32.

Rublev llega a este encuentro tras haber dejado en el camino al italiano Jannik Sinner por “walkover”, debido a que el tenista italiano debió abandonar el encuentro por lesión cuando iban 1-6, 6-4 y 2-0 a favor en el tercer sets para el ruso.

Cilic por su parte, en su andar por París tuvo como último rival a un compatriota de Rublev,ya que derrotó a Danill Medvedev (2°) de manera sorpresivamente en tres sets, por parciales de 6-2, 6-3 y 6-2, una verdadera paliza.

Mientras resta por conocer a los dos semifinalistas restantes, este martes se conoció a los protagonistas de la primera semi de Roland Garros, Alexander Zverev y Rafael Nadal.

