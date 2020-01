Alejandro Tabilo: "Mi papá me ponía videos del Chino Ríos en YouTube"

Con 22 años y una brillante fase de clasificaciones en el Abierto de Australia, Alejandro Tabilo se convertirá en el segundo chileno en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada, junto a Cristian Garín.

El nacido en Canadá reconoce que el tenis chileno marcó sus orígenes. En entrevista con el Diario La Tercera, Tabilo recuerda la admiración que sentía por Marcelo Ríos, Nicolás Massú y Fernando González en los inicios de su carrera.

"Desde pequeño mi papá me ponía en YouTube videos del Chino Ríos y me atraía, porque soy zurdo igual que él. Su mano me llamaba mucho la atención, creo que tenemos un tipo de juego más o menos parecido, me gusta su estilo tenístico y a él le gusta cómo juego yo, porque voy para adelante", asume.

Pero no fue lo único que lo marcó. "Lo que consiguió Massú en Atenas fue extraordinario y también me quedo´en la memoria. También me gustaba la derecha de González y la intento igualar. Fue una potentísima generación muy inspiradora para todos los que hoy representamos Chile", reconoce.

En cuanto a las metas, Tabilo ya aseguró un lugar entr elos 200 mejores del Ránking ATP por su labor en Australia. "Cuando clasifiqué a la qualy me propuse meterme a todas las de los otros majors. La meta era top 150, pero viendo cómo estoy jugando ahora, creo que esa meta se modifica y el objetivo de 2020 es asaltar el top 100", reflexiona.

Es que el zurdo es todo fe. "Ando con confianza en mí y en mi tenis, y creo que si trabajo duro el tiempo me seguirá tirando para arriba y puedo llegar incluso al top 50", sentencia.