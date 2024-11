El delantero no lo ha pasado bien en su aventura con los Santos y ya comienzan a sonar con fuerza nuevas opciones. Sorpresivamente, en España revelaron que hay un crack merengue en la mira.

Ben Brereton Díaz tenía grandes expectativas en su regreso a la Premier League, pero el delantero ha coronado un 2024 para el olvido en Southampton. Perdiendo la titularidad, con una racha de derrotas terrible y una sequía goleadora que preocupa, el delantero vive días complejos en Inglaterra.

Su situación lo llevó a incluso ser cortado por Ricardo Gareca en la selección chilena y ahora le suma un nuevo problema. Los Santos están en el último lugar del fútbol inglés y piensan en formas para salir a flote. Esto incluye un reemplazante para el chileno.

Y es que en las últimas horas en España lanzaron una tremenda sorpresa sobre el mercado de pases para la segunda parte de la temporada en Europa. El elenco del artillero nacional mira nada menos que al Real Madrid para buscar a su próximo goleador.

Southampton mira a Endrick como el reemplazante de Ben Brereton

Southampton necesita salir a flote para no descender en la Premier League y ya piensa en refuerzos para el 2025. Ben Brereton no ha estado a la altura del desafío y los Santos comienzan a mirar nombres, incluso en algunos que pueden parecer muy lejanos, pero que no lo son tanto.

Endrick puede reemplazar a Ben Brereton en el Southampton. Foto: IMAGO.

En las últimas horas Diario Sport de España sorprendió a todo el mercado europeo al revelar que el elenco del chileno tiene en carpeta nada menos que a Endrick. El joven delantero brasileño llegó como promesa pero ha sumado muy pocos minutos hasta ahora.

Si bien en el Real Madrid no piensan en dejarlo partir, lo cierto es que el atacante no ve con malos ojos el salir a buscar más rodaje. “Su situación llama la atención a los equipos que buscan reforzarse con un delantero goleador. Son varios los que han llamado a la puerta del club madridista interesándose por él y plantear una cesión en enero”, explican.

Es ahí donde el sitio menciona al Southampton como uno de los clubes que ha llegado a preguntar por el delantero. Una noticia que no le cae nada de bien a Ben Brereton, quien incluso ha sido relegado al equipo Sub 21 para no perder ritmo.

Eso sí, los Santos no son los únicos que están tras los goles del brasileño. Roma y Real Valladolid son otros de los equipos que han hecho acercamientos para saber si hay opciones, por lo que se le vendrá un mercado de pases de aquellos.

Ben Brereton Díaz espera para saber qué es lo que pasará con su futuro en el Southampton. El chileno necesita con urgencia demostrar que puede ser un aporte antes de que quede como carta para salir a buscar nuevos nombres.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada en Southampton?

En lo que va de temporada 2024/25, Ben Brereton Díaz ha logrado disputar un total de 9 partidos oficiales hasta ahora. En ellos no registra goles ni asistencias, alcanzando los 457 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuáles son los números de Endrick esta temporada en Real Madrid?

Endrick comienza a sonar con fuerza en el Southampton luego de haber disputado un total de 10 partidos oficiales en el Real Madrid. En ellos ha marcado 2 goles, ha aportado con 1 asistencia y llega a los 122 minutos dentro de la cancha.