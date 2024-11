No ha sido la mejor temporada para Ben Brereton. El chileno-británico no ha conseguido volver a su ritmo de juego, tras el serio problema en su paso por la Selección Chilena en Eliminatorias.

¿Qué pasó? La Roja vivía una pesadilla contra Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El Equipo de Todos empezó perdiendo 0-1 a los 12′ y en los 34′ el entrenador Ricardo Gareca dejó la escoba al sustituir a Ben Brereton…

Después de eso, el presente de Ben no volvió a ser el mismo. El DT del Southampton decidió que no estaba en su momento e, incluso, lo mandó al equipo B del cuadro británico.

Pese a esto, Ben Brereton no pierde su amor por Chile

Esto pudo haber alejado a Ben Brereton de todo un país. La Roja fue la que impulsó su carrera y, ahora, parecía hundirla. Sin embargo, el chileno-británico se siente muy comprometido con su país.

Es por eso que apareció en la Teletón, durante las 27 horas de amor. Brereton dio un particular aporte para la causa, entregando un par de zapatos para la Lucatón.

“Me gustaría desearle a todos una gran noche unidos, para ayudar a muchos niños y familias. He firmado un par de mis zapatos para una rifa, que he donado a través de una fantástica organización, Fundación Corazón Sano In Sports”, dijo el delantero del Southampton.

¿Cuándo juega Ben Brereton en el Southampton?

Sin poder tener espacio entre los titulares del Southampton, Ben Brereton empieza desde la banca en el duelo ante Wolverhampton, por la Premier League (sábado, 12.00 horas).