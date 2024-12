La actriz Shailene Woodley se sinceró sobre su comentado quiebre con el jugador de los New York Jets, Aaron Rodgers, con quien estuvo comprometida largo tiempo.

En conversación con la revista Outsite, la actriz de la saga de Divergente comentó detalles de su relación, sorprendiendo a los lectores, ya que siempre la mantuvo muy en privado a pesar de ser figuras públicas. “No he compartido mucho sobre mi relación con Aaron porque siempre me hace llorar”, expresó.

El quiebre de Woodley y Aaron Rodgers

En febrero del 2022 se confirmó que la actriz de Big Little Lias y el mariscal de campo de la NFL pusieron fin a su compromiso a más de un año de hacer pública su relación. A pesar de que siguieron juntos, el quiebre definitivo llegó en abril del mismo año.

A pesar de que no nombró al deportista, en una parte de la entrevista la intérprete señala que le sucedió “algo realmente terrible y traumático a principios de 2022“, que la llevó a unos seis meses de depresión. Muchos infieren que se refiere a su quiebre con Rodgers.

“Sentí que perdí mi alma, mi yo, mi felicidad, mi alegría. Realmente entendí la depresión y la ansiedad y, como, el desapego total del alma”, dijo la estrella de The Secret Life of the American Teenager, agregando que estuvo en una situación “tóxica” en ese momento porque “la empatía me mantuvo en este bucle de sentir todo por todos”.

En febrero del 2022, Rodger compartió un sentido mensaje sobre la actriz en sus redes sociales. “Gracias por siempre respaldarme, por la increíble amabilidad que me muestras a mí y a todos los que conoces, y por mostrarme cómo es el amor incondicional. Te amo y estoy agradecido por ti”.